PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 24 novembre – Ligue des champions

Notre pronostic: Bruges bat Leipzig (3.40)

Leipzig, déjà éliminé de la course à la qualification pour les 1/8 de finale de la Ligue des champions, vise encore la 3e place pour être repêché en Ligue Europa. Mais les Allemands n'ont qu'un point et ont pris neuf buts en deux déplacements à Manchester (6-3) et à Paris (3-2). Par ailleurs n'oublions pas que le RBL a perdu à domicile face au FC Bruges (2-1) à l'aller. En revanche, les Belges peuvent encore rêver de la 2e place si le PSG venait à perdre à l'Ethiad Stadium. Ils auraient alors droit à une "finale" au Parc des Princes lors de la dernière journée. Pour toutes ces raisons, je comprend mal pourquoi les Allemands sont autant favoris en Belgique. Je vous propose donc de tenter un joli pari de folie: la victoire des partenaires de Bas Dost à 3.40 !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre l'Atletico et Milan (4.10)

Liverpool bat Porto et Salah marque (2.95)

Man. City bat le Paris-SG et Mahrez marque (3.55)

Cote totale pour les six nuls du jour: 145.99

Pariez sur Bruges - Leipzig ici