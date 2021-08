PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 25 août Ligue 2

Notre pronostic : Ajaccio s’impose face à Caen et les deux équipes marquent (4.90)

Touchés par le Covid-19, les Ajacciens ont des matches en retard. Celui-ci compte pour la 4e journée de Ligue 2 et les voit accueillir Caen. Depuis le début de saison, l’AC Ajaccio n’a pas perdu avec une victoire face à Amiens et des matches nuls à Toulouse et à Auxerre. De bons résultats pour les Corses. Reste à voir s’ils parviendront à gérer les joueurs touchés par le virus qui peuvent être absents ou affaiblis. Les Caennais aussi font une très bonne entame de championnat avec neuf points pris sur douze possibles. Ce week-end, ils se sont imposés face à Nancy (1-0) grâce à Alexandre Mendy. Le Guinéen a déjà inscrit cinq buts en quatre journées. Il est en feu. L’attaque ajaccienne fonctionne très bien aussi avec cinq réalisations en trois rencontres. Je pense que l’on va voir des buts ce soir à partir de 19h. Je pense que l’AC Ajaccio va s’imposer au stade François Coty. Un combiné énorme coté à 4.90 !

