PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 25 juin - SSE Airtricity League - Irlande

Notre pronostic: match nul entre Dundalk et Derry City (3.15)

Dundalk, cinq fois champion d'Irlande (2014, 2015, 2016, 2018 et 2019) en sept ans, connaît de grosses difficultés cette saison avec seulement une 7e place après dix-sept journées à cause d'un parcours catastrophique à domicile pour un candidat au titre: 2 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Sa tâche s'annonce donc compliquée ce vendredi contre Derry City (6e) qui est invaincu depuis huit rencontres et qui n'a pas perdu lors de ses six derniers déplacements. Par ailleurs ces deux clubs détiennent le record du nombre de matches nuls depuis le début de la compétition: 6 pour Dundalk et 7 pour Derry. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur un score de parité pour tenter de tripler la mise !

Fiabilité: 35 %

L'autre option:

Nul entre Sarpsborg et Viking Stravanger (3.05)

Cote totale des deux paris de folie: 9.61

