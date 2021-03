PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 25 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: nul entre la Bulgarie et la Suisse (4.25)

Ce qui est fou, c’est que la Suisse n’a remporté qu’un match sur huit cette saison, contre l’Ukraine (3-0). Il est vrai que les adversaires de la Nati étaient redoutables: Allemagne, Croatie, Espagne et Belgique ! Les partenaires de Jonas Omlin, le gardien de Montpellier, ont quand même accroché trois bons nuls, deux face à la Nationalmannschaft et un contre la Roja. De son côté, la Bulgarie n’a battu que Gibraltar mais a réussi à partager les points à deux reprises contre l’Irlande en Ligue des Nations. Comme les Suisses éprouvent des difficultés à s’imposer, je vous propose un magnifique « pari de folie » : match nul à 4.25 ! Et ce n’est peut-être pas si fou que cela !

Fiabilité : 30 %

Les autres options :

