PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 26 mai ATP Belgrade 2

Notre pronostic : victoire de Gael Monfils en trois manches face à Carballes Baena (4.10)

Une victoire ! C’est le très maigre bilan de Gael qui n’a disputé que cinq rencontres en 2021. A l’approche de son tournoi de Roland Garros, le Parisien doit absolument retrouver l’envie, ses sensations, son tennis et du rythme pour bien figurer Porte d’Auteuil. Engagé en Serbie, on l’a vu sur les réseaux sociaux s’entraîner avec Roger Federer. On espère retrouver le Monfils de l’avant Covid qui était 3e à la Race et en pleine forme. L’arrêt de la saison en 2020 lui a fait très mal. Cette fois les conditions s’améliorent, le public revient petit à petit et il est heureux dans sa vie personnelle donc le moment est parfait pour se remettre à gagner. Il aura cependant fort à faire dans un match qu’il ne démarre pas en tant que favori. L’Espagnol, Carballes Baena, est certes 95e mondial mais il aime la terre-battue. Après s’être sorti des qualifications il a battu le Français Rinderknech en deux manches. Il a d’ailleurs déjà gagné à Belgrade cette saison en glanant un Challenger en avril. C’est pourquoi je vois un match accroché en trois sets. Je pense que Gael pourra s’en sortir pour une cote énorme de 4.10 !

Pariez sur Carballes Baena – Monfils ici !

Les autres options :

Victoire de Fils face à Pelmans (2.95)

Victoire de Chardy en trois sets face à Lajovic (3.80)

Cote totale des trois paris de folie : 45.96