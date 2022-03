PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 26 mars - Match amical

Notre pronostic: l'Angleterre bat la Suisse sans encaisser de but et Harry Kane buteur (4.10)

Deux équipes invaincues cette saison s'affrontent ce samedi à Wembley ! L'Angleterre présente un excellent bilan à domicile face à son adversaire du jour: sept victoires et trois nuls. La Nati se s'est imposée que trois fois en vingt-six confrontations, et toujours en Suisse. Lors des quatre dernières oppositions, les Anglais ont gagné à trois reprises et n'ont pas encaissé le moindre but (2-0, 2-0, 1-0 et 0-0 à Guimaraes en Ligue des Nations 2019). Depuis le début de la saison, l'Angleterre comptent cinq succès et deux nuls (30 buts marqués et seulement 2 encaissés) alors que la Suisse s'est imposée quatre fois pour trois matches nuls dont deux face à l'Italie. Dans ces conditions, je vous conseille de parier sur une petite victoire des hommes de Gareth Southgate, sans prendre de but, avec un Harry Kane décisif comme souvent avec sa sélection, pour tenter de quadrupler votre mise !

Fiabilité : 30 %

L'autre option :

Les Pays-Bas battent le Danemark et Depay marque (2.95)

