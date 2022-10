PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 26 octobre - Ligue des champions

Notre pronostic: match nul entre Bruges et Porto (3.45)

Révélation cette saison en Ligue des champions, le FC Bruges, que personne ne voyait sortir d'un groupe composé du FC Porto, de l'Atletico de Madrid et du Bayer Leverkusen, a besoin d'un point ce soir devant son public face au champion du Portugal afin terminer en tête du groupe B et se qualifier pour les 1/8 de finale. Les Belges ont réussi un parcours exceptionnel depuis le début de la compétition: trois victoires et un nul 0-0 à Madrid, sept buts inscrits et aucun encaissé ! Un partage de points ce soir ne serait pas catastrophique pour les Portugais car ils auraient encore leur destin en main lors de la dernière journée, pour la venue des Madrilènes au stade du Dragon. Pour toutes ces raisons... banco sur un score de parité qui vous permettrait de tripler votre mise !

Fiabilité : 35 %

Les autres options:

Liverpool s'impose sur la pelouse de l'Ajax et les deux équipes marquent (2.80)

Barcelone bat le Bayern et les deux équipes marquent (3.25)

L'Atletico bat Leverkusen par un but d'écart (3.50)

Marseille gagne à Francfort (3.10)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 340.63

