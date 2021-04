PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 27 avril Primeira Liga – Portugal

Notre pronostic: match nul entre Farense et Portimonense (3.15).

Rencontre plus équilibrée qu’on ne l’imagine ce mardi au Portugal avec Farense, 17e, qui accueille Portimonense toujours 10e du championnat. Le club basé à Faro semble en effet très loin d’avoir dit son dernier mot et il livre ses dernières forces dans la bataille pour le maintien. Pour l’instant cela fonctionne! Ce groupe reste d’ailleurs sur un joli succès à Paços Ferreira (2-0) la semaine dernière grâce à des buts de Ryan Gauld et Fabricio Isidoro. Contexte un peu plus compliqué pour les joueurs de Portimão qui viennent de rechuter en s’inclinant lourdement contre le Benfica (5-1). Dans les matches à enjeux, les hommes de Paulo Sérgio n’y arrivent pas... Depuis le début de l’année ils ont aussi chuté face à Porto (2-1), à Santa Clara (2-0) ou encore Maritimo (0-0). C’est pourquoi je vous conseille de tenter un coup en misant sur un partage des points entre Farense et Portimonense!

Les autres options :

Match nul entre le FC Hermanstadt et le Gaz Metan Medias (2.65)

Match nul entre le FC Arges et l’UTA Arad (2.80)

Match nul entre Nuremberg et Holstein Kiel (3.10)

Match nul entre Empoli et le Chievo Vérone (2.60)

Match nul entre Saint-Pölten et le SV Ried (3.15)

Cote totale pour les six paris de folie: 593.42

