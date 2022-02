PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 27 février – Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Clermont et Bordeaux (3.70)

Y-a-t-il un effet Guion à Bordeaux ? C’est la question que l’on peut se poser. Pour son premier match à la tête des Girondins, le nouvel entraîneur a vu son équipe ouvrir la marque face à Monaco. Les Bordelais n’ont ensuite pas réussi à garder cet avantage et un CSC de Marcelo a permis aux Monégasques de repartir avec un point. Toujours est-il que cela a mis fin à une série de deux défaites consécutives. Bordeaux reste dernier de Ligue 1 mais a le même nombre de points que le premier non-relégable. Clermont a un petit matelas d’avance sur la zone rouge avec six longueurs d’avance. Les Auvergnats vont beaucoup mieux en ce moment avec trois victoires sur les quatre derniers matches face à Rennes, à Nice et à Marseille. Sans pression les Clermontois sont très bons mais là, contre des Bordelais qui doivent absolument prendre des points, je pense que cela sera très tendu. Je miserais sur le score de parité entre ces deux clubs pour une cote énorme de 3.70 !

