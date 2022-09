PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 27 septembre - Ligue des Nations

Notre pronostic : match nul entre le Portugal et l'Espagne (3.20) !

Derby à enjeux ce soir à Braga ! Le Portugal et l'Espagne se disputent la qualification pour le final four de la Ligue des Nations et les Portugais comptent deux points d'avance au coup d'envoi. Les partenaires de Cristiano Ronaldo réalisent une excellent campagne avec 10 points pris en cinq journées, onze buts marqués pour seulement deux encaissés. Les Espagnols, eux, se sont faits surprendre par la Suisse la semaine dernière, prestation qui a passablement enervé le sélectionneur Luis Enrique. Statistique intéressante : les quatre confrontations entre Portugais et Espagnols depuis 2012 se sont terminées sur des scores de parité. Banco pour un nouveau résultat nul (3.20) !

Fiabilité : 36%

Autre option :

Match nul entre l'Albanie et l'Islande (3.50)

Total des deux paris de folie : 11.20

Pariez sur Portugal - Espagne ici