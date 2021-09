PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 27 septembre Série A – Italie

Notre pronostic : le Torino bat Venise et les deux équipes marquent (3.85)

Qu’il est difficile pour le promu vénitien d’exister en Série A. Les débuts sont compliqués avec seulement une victoire sur la pelouse de l’Empoli (1-2). Venise a perdu lors des quatre autres journées sur les pelouses de Naples, de l’Udinese et de l’AC Milan, ainsi que lors de leur seul match joué à domicile face à la Spezia (1-2). On n’a donc que très peu de repères sur les prestations de ce club dans son stade. Le Torino, après deux revers lors des deux premières journées s’est bien repris avec des succès face à la Salernitana, à Sassuolo et un nul face à la Lazio. La forme est donc bonne pour ce club et je le vois continuer à engranger des points même à l’extérieur. Cependant, pour faire gonfler la cote, je vois bien Venise marquer un but au Stadio Marc’Antonio Bentegodi. Un pari très intéressant coté à 3.85 !

L’autre option :

L’AIK Stockholm l’emporte sur la pelouse du Degerfors IF et les deux équipes marquent (3.30)

Cote totale des deux paris de folie : 12.70