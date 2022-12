PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 28 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon gagne à Brest et les deux équipes marquent (3.30)

Pourquoi ne pas tenter un coup pour ce duel entre Brest et Lyon à suivre dès 21h. Les Brestois ont connu une préparation difficile avec deux défaites contre Osasuna (3-0) et à Rennes (3-1) et il faudrait donc oublier ces revers pour se concentrer sur ce qui a marché juste avant la trêve face à Troyes et cette victoire (2-1). Seulement le troisième succès du SB29 cette saison, qui est à la 16e place, à égalité de points avec le premier relégable, Auxerre. La réception de Lyon pour le retour à la compétition n’est pas un cadeau. Laurent Blanc a eu le temps de travailler avec ses joueurs durant la pause. Tout n’a pas été parfait lors des rencontres amicales avec des succès contre Louvain (5-3) et surtout à Liverpool (3-1), des défaites sur la pelouse d’Arsenal (3-0) et contre Monza (2-1) ainsi qu’un nul contre Sochaux (1-1). Difficile de se faire une idée précise du niveau de jeu que va proposer Lyon qui avait réussi à redresser la barre avant la pause Coupe du Monde en prenant six points à Montpellier et contre Lille avant de perdre à Marseille (1-0) pour tenir le nul face à Nice. 8e avec cinq points de retard sur Lille qui est 7e, il n’y a plus le droit à l’erreur pour les Gones s’ils veulent retrouver l’Europe. Je les vois s’imposer ce soir mais je pense qu’on ne verra pas de clean-sheet pour plus que tripler la mise !

