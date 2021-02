PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 28 février Ligue 1 – France

Notre pronostic: match nul entre Lorient et Saint-Etienne (3.22).

Duel de bas de tableau ce dimanche entre l’avant-dernier et le 14e du classement. Mais vigilance, les Lorientais arrivent encore à se montrer dangereux. Ils n’ont d’ailleurs perdu que 2 de leurs 7 dernières rencontres de championnat. C’était face à Lille (4-1) et contre Lorient (1-0). Dans le secteur offensif le club breton peut toujours compter sur Yoane Wissa ou encore Terem Moffi. L’attaquant nigérian a déjà marqué 8 buts depuis le début de la saison. Léger avantage quand même aux Stéphanois qui n’ont perdu aucune de leurs 5 dernières rencontres. Samedi dernier, ils ont d’ailleurs réussi à arracher un nul face à Reims (1-1) avec une réalisation de Charles Abi. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Lorient et Saint-Etienne!

