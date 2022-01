PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 28 janvier - Coupe de France

Notre pronostic: nul entre Reims et Bastia (3.40)

Bastia (16e de Ligue 2) n'a perdu qu'une seule fois lors des quatre dernières journées de championnat et espère réaliser un coup en 1/8 de finale de la Coupe de France à Reims (14e de Ligue 1), qui reste sur une défaite face à Metz à Delaune et ne compte qu'un seul succès (face à Saint-Etienne le 11 décembre) en six rencontres et en près de deux mois. Après avoir éliminé Clermont sur l'Ile de Beauté au tour précédent, les Corses se verraient bien accrocher une nouvelle fois un club de l'élite. Les Rémois Doumbia, Touré et Konan, éliminés de la CAN avec le Mali et la Côte d'Ivoire ne devraient pas être de retour en Champagne pour ce match de Coupe alors que Locko sera suspendu pour la réception du Sporting. Et n'oublions pas que le Stade de Reims n'a gagné que trois fois à domicile cette saison. Alors banco sur un score de parité pour essayer de largement tripler votre mise !

Fiabilité : 35 %

