PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 28 juin – WTA Wimbledon

Notre pronostic : Cornet bat Putintseva en trois sets (4.00)

Alizé Cornet a été très intéressante au tournoi de Bad Homburg lors duquel elle a dominé Kerber avant de tomber contre Caroline Garcia en trois manches. Une semaine toutefois réussie pour la joueuse qui prendra sa retraite à la fin de la saison. Cornet arrive avec de la confiance et a les capacités de passer ce premier obstacle et d’atteindre le deuxième tour. Putintseva n’est pas une spécialiste de la surface avec un bilan en carrière de dix-neuf défaites pour seulement douze succès. C’est pourquoi je pense qu’il faut miser sur la victoire de la Française, qui même si elle n’a jamais vraiment brillé sur gazon, a l’expérience et le talent pour gagner. Cependant je pense que ce sera serré et je parierais sur un succès en trois manches pour quadrupler la mise !

