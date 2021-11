PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 28 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Bordeaux et Brest et les deux équipes marquent (3.75)

Là encore c’est une rencontre difficile à lire. La question est de savoir jusqu’où les Brestois vont aller ? Ils ont mis douze journées pour enfin signer une victoire et depuis c’est un sans faute. Ils restent donc sur trois succès consécutifs face à Monaco (2-0), à Lorient (1-2) et contre Lens (4-0). Les Bretons ont été impressionnants face aux Sang-et-Or. Bordeaux n’a pas la même réussite en ce moment même si les Girondins perdent peu : seulement deux défaites sur les neuf dernières journées. Ils ne gagnent pas énormément non plus avec une seule victoire sur la même période. C’est pourquoi je pense que l’on pourrait assister à autre score de parité lors de ce multiplex de 15h. Je crois même que l’on va assister à des buts. Un pari risqué et très bien coté à 3.75 !

