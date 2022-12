PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 29 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes gagne à Reims sans encaisser de but (3.50)

Rennes est sur une série de dix-sept rencontres sans défaite toutes compétitions confondues et pointe à la 3e place du championnat. Les Rennais affichent la 2e meilleure attaque de Ligue 1 avec trente-et-un buts inscrits et voudront continuer sur leur lancée pour aller chercher le podium. La préparation a été idéale avec trois succès contre le Celtic, Feyenoord et Brest. Reims est également sur une série d’invincibilité qui dure depuis sept rencontres en Ligue 1 mais avec seulement deux succès. Il n’est jamais évident de se déplacer à Delaune, les Rémois ayant notamment tenu en échec le Paris Saint-Germain (1-1). Toujours est-il que je pense que Rennes va redémarrer fort en s’imposant et ce sans encaisser de but pour une cote de 3.50 !

