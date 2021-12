PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 29 décembre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic: match nul entre Chelsea et Brighton (4.55)

Match piège pour les Blues aujourd'hui face à Brighton ? Pas impossible ! Chelsea reste en effet sur trois nuls à Stamford Bridge (face à Burnley, Manchester United et Everton) en quatre rencontres et a pris moins de points devant son public que chez ses adversaires depuis le début de la compétition. De son côté, Brighton est spécialiste des nuls cette saison: huit dont cinq à l'extérieur ! Les partenaires de Neal Maupay n'ont chuté qu'une seule fois hors de leurs bases, à Birmingham contre Aston Villa, et viennent d'enchaîner cinq scores de parité en six déplacements. Enfin, la saison dernière, les Blues avaient été accrochés chez eux par les Seagulls (0-0). Pour toutes ces raisons, je vous propose de tenter ce très joli pari de folie: pas de vainqueur ce mercredi à Stamford Bridge afin de largement quadrupler votre mise de départ !

Fiabilité : 30 %

