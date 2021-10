PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 29 octobre – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: le Hertha Berlin gagne à Hoffenheim (4.60)

Malgré le choix de matches très limité ce vendredi, j'ai déniché un coup à tenter en Bundesliga avec la victoire du Hertha à Hoffenheim (4.60). Le risque est certes élevé mais ce pari peut passer et vous permettre de largement quadrupler votre mise. En effet, ces deux clubs sont proches au classement. Le TSG 1899 est 12e et n'a remporté que trois rencontres cette saison dont deux sur quatre à domicile alors que les Berlinois sont 11e. Avec eux, c'est tout ou rien: quatre succès, cinq défaites et aucun nul ! Il y a un peu moins d'un an et demi, le Hertha s'était imposé 3-0 chez son adversaire du jour mais avait chuté dans les arrêts de jeu la saison dernière (2-1). Entre leur victoire à Bochum (3-1) et à Francfort (2-1), les joueurs de la capitale se sont fait laminés à Leipzig (défaite 6-0). Devant tant d'irrégularité pourquoi ne pas prendre le risque de parier sur Berlin ?

Fiabilité : 30 %

