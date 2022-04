PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 3 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Nantes gagne à Clermont (3.00)

C’est un gros coup que je vous propose de tenter pour cette rencontre. Clermont est de nouveau sur une très mauvaise série. Les Auvergnats viennent d’enchaîner trois défaites d’affilées à Lens, à Lille et contre Lorient. De fait ils n’ont plus qu’un seul point d’avance sur la zone rouge et se doivent donc de ne plus perdre. Les Nantais aussi sont en difficultés avec deux revers de rang à Troyes et contre Lille. Cependant les Canaris, après des dernières semaines riches en émotions ont pu redescendre et se reconcentrer sur cette fin de saison. Je pense qu’ils ont de grandes ambitions pour ces prochains mois entre la finale de la Coupe de France à venir et la possibilité d’aller chercher l’Europe. Je pense que le FC Nantes peut gagner aujourd’hui pour une très belle cote de 3.00 !

