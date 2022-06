PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 3 juin - Roland-Garros 1/2 finale

Notre pronostic: Zverev bat Nadal (3.80)

Vous allez sûrement me prendre pour un fou mais je suis convaincu depuis le début du tournoi que Rafael Nadal ne remportera pas Roland-Garros cette année. On pouvait imaginer que le Roi de la Porte d'Auteuil pourrait éventuellement se faire sortir par Novak Djokovic en 1/4 de finale mais il n'en a rien été. On se disait alors que Carlos Alcaraz pourrait être son bourreau comme à Madrid mais le jeune prodige s'est fait surprendre par Alexander Zverev, l'Allemand qui ne réussissait pas en Grand Chelem, lors d'un match hallucinant. La puissance de Sasha risque de mettre en difficulté Rafa, qui, s'il est encore un énorme champion, prend quand même de l'âge et s'est montré un peu moins régulier cette année, même sur terre battue. N'oublions pas non plus que l'Espagnol a perdu trois fois lors de ses quatre dernières confrontations face à Zverev (Masters 2019, 1/2 finale de Bercy 2020 et surtout 1/4 de finale à Madrid en 2021). Il est bien possible que le succès du numéro 3 mondial face à Carlos Alcaraz, que personne n'attendait, lui donne confiance pour atteindre sa première la finale à Roland-Garros. C'est un pari de folie... mais il pourrait vous permettre de quadrupler votre mise, ou presque !

Fiabilité : 30 %

