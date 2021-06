PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 3 juin WTA Roland-Garros

Notre pronostic : victoire de Fiona Ferro face à Jennifer Brady et plus de 20,5 jeux (3.60)

C’est un joli coup que je vous propose de tenter pour cette rencontre entre la Française et l’Américaine. Fiona est une spécialiste de la terre battue avec un ratio largement positif depuis deux ans. Depuis le tournoi de Lausanne en juillet 2019, la 51e mondiale n’a perdu que trois fois sur cette surface pour dix-huit victoires. L’année dernière, elle avait été éliminée par une autre Américaine Sofia Kenin en trois sets en huitième de finale. Jennifer Brady, elle, est en manque de résultats depuis sa finale perdue à l’Open d’Australie en début d’année face à Naomi Osaka. Elle n’a gagné que quatre rencontres dont son premier tour face à Savastova en deux sets. On sait que Brady n’aime pas l’ocre, surface sur laquelle cela fait bien longtemps qu’elle n’a pas performé. Je pense que Fiona Ferro peut créer l’exploit (2.45). Si vous aimez prendre des risques et que vous voyez une rencontre serrée, je vous propose de jouer la victoire de la Française avec plus de 20,5 jeux dans la rencontre pour une cote de 3.60 !

Pariez sur Ferro – Brady ici !

Les autres options :

Cinq sets entre Woo Kwon et Seppi (3.25)

Victoire en quatre sets de Monfils contre Ymer (3.70)

Cote totale des trois paris de folie : 43.29