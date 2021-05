PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 3 mai Premier League – Angleterre

Notre pronostic: match nul entre Burnley et West Ham (3.55).

Match plus équilibré qu’on ne l’imagine ce lundi en Angleterre avec Burnley, 15e, qui accueille West Ham toujours 5e du classement. Mais le club londonien semble marquer un peu le pas depuis deux semaines. Il s’est d’ailleurs incliné à deux reprises: contre Chelsea (1-0) et à Newcastle (3-2). Ce qui prouve bien que des fragilités demeurent dans cette effectif. Notamment en défense où le trio Balbuena, Ogbonna et Diop semble encore trop perméable. Contexte totalement différent pour les Clarets qui viennent eux de s’imposer très facilement contre les Wolves (4-0) avec un triplé de Chris Wood. Ce qui n’est pas rien! Dans la lutte pour le maintien, je suis convaincu que ce groupe vendra une nouvelle fois chèrement sa peau. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre Burnley et West Ham!

Les autres options :

Match nul entre Gaziantep et Sivasspor (3.15)

Match nul entre le Steaua Bucarest et Cluj (2.80)

Match nul entre Sabadell et le Rayo Vallecano (3.00)

Match nul entre West Bromwich et Wolverhampton (3.15)

Match nul entre Mayence et le Hertha Berlin (3.50)

Cote totale pour les six paris de folie: 1035.61

