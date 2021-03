PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 3 mars Ligue 1 - France

Notre pronostic : match nul entre Nice et Nîmes (3.95) !

Si vous aimez les risques ce pari est fait pour vous. Nice est très décevant cette saison. On en attendait beaucoup plus d’une équipe qui voulait titiller les meilleurs clubs du championnat. Évidemment la victoire contre Rennes le week-end dernier a fait du bien mais le Stade Rennais n’est plus que l’ombre de lui-même et je ne sais pas si cette performance est à prendre en considération. Avant ce succès, l’OGC Nice restait sur six défaites sur ses huit derniers matches disputés en championnat. La période n’est pas bonne du tout et le club est 12e de Ligue 1 à sept points de son adversaire du soir. Les Crocos vont mieux et sont en pleine bataille pour le maintien. Une bataille féroce avec Lorient et Nantes notamment. La victoire serait extrêmement belle mais je ne pense pas les voir gagner. Je miserais sur un match nul pour cette rencontre. Les Nîmois restent sur une série de quatre matches sans défaite. Un score de parité est tout à fait envisageable pour cette rencontre. Si vous me suivez et que j’ai vu juste, vous pourriez presque quadrupler votre mise (3.95) !

