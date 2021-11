PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 3 novembre – Ligue des champions

Notre pronostic: l'Ajax s'impose à Dortmund et les deux équipes marquent (3.55)

5-1 à Lisbonne contre le Sporting, 2-0 face à Besiktas et 4-0 face à Dortmund ! Les Néerlandais marchent sur l'eau cette saison en Ligue des champions comme en championnat (8v, 2n, 1d). Ils seront officiellement qualifiés pour les 1/8 de finale en cas de victoire ce soir en Allemagne, ce qui n'a rien d'improbable. Ecrabouillé à Amsterdam, le Borussia risque de souffrir une nouvelle fois face à l'Ajax, surtout en l'absence de son meilleur joueur et meilleur buteur, l'attaquant norvégien Erling Haaland. Handicapés en attaque et friables en défense (8 buts encaissés en 6 matches de Bundesliga à domicile contre des club moyens voire faibles), les Allemands pourraient passer une sale soirée devant leur public. Pour toutes ces raisons, je vois bien l'Ajax s'imposer mais encaisser au moins un but. Si j'ai vu juste, vous triplerez largement votre mise !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Milan bat Porto bat un but d'écart (3.50)

Le Paris-SG s'impose à Leipzig et les deux équipes marquent (3.50)

Cote totale pour les trois paris de folie: 43.49

