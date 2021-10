PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 3 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Messi et Mbappé (PSG) marquent à Rennes (3.75)

Les Parisiens ont montré à l’Europe qu’ils étaient à prendre au sérieux mardi soir en s’imposant face à la meilleure équipe du monde, Manchester City (2-0). Porté par un Gueye époustouflant et un Messi auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs, le PSG a été efficace et a su faire le dos rond. Malgré un niveau de jeu moyen, Paris n’a toujours pas perdu depuis la défaite lors du Trophée des Champions face à Lille (1-0) et a même toujours gagné en Ligue 1. Les Rennais aussi l'ont emporté en Ligue Europa Conférence sur la pelouse du Vitesse Arnhem (1-2). Un très beau succès pour le club breton qui peut espérer aller loin dans cette nouvelle compétition. Je pense que le PSG va s’imposer et avec la complicité de plus en plus belle entre Neymar, Messi et Mbappé, cela ne m’étonnerait pas qu’on assiste à des buts. Je vous propose donc de parier sur des réalisations de Mbappé et de Messi pour une très belle cote de 3.75 !

