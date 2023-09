PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 3 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Montpellier gagne à Lille (4.10)

C’est une rencontre assez difficile à lire mais qui pourrait bien déboucher sur une surprise. Le LOSC, à l’instar de beaucoup de clubs français avant lui, a vécu une double confrontation très compliquée en Ligue Europa Conférence contre Rijeka. Les Croates ont, en effet, poussé les Dogues en prolongation avant de céder sur un but de Jonathan David. Entre ces deux rencontres, les Lillois avaient déjà explosé à Lorient (1-4) et la fatigue semble présente, la trêve internationale arrivant à point nommé. En face, Montpellier souffle le chaud et le froid. Après avoir montré deux visages face au Havre (2-2), les Héraultais ont été exceptionnels à Lyon (4-1) avant de prendre l’eau face à Reims (1-3). Mais le secteur offensif à la disposition de Michel Der Zakarian est particulièrement fourni et les Montpelliérains peuvent profiter de l’accumulation des matches de leur adversaire pour leur faire mal aujourd’hui. Porté par le duo Adams-El Tamari, le MHSC pourrait bien venir s’imposer dans le nord.

