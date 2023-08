PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 30 août - Ligue des Champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l'AEK Athènes et le Royal Antwerp (3.80)

Face à Panserraikos lors de la première journée de Super League, l'AEK Athènes a fait tourner son effectif, en proposant une équipe A'. Et même face à un promu, ça n'a pas suffi pour prendre les trois points. Avec ce nouveau match sans victoire, les Grecs ont une série de trois rencontres sans succès, ce qui n'est pas de bon augure avant d'aborder un match crucial pour leur survie en Ligue des Champions. Avec leur avantage acquis au match aller, les Belges n'ont besoin que d'un match nul en Grèce pour disputer les phases de groupe de la plus belle des compétitions. Avec une seule défaite sur leurs six derniers matchs toutes compétitions confondues, ce sera très compliqué de les déstabiliser, même dans un stade qui s'annonce bouillant.

