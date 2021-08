PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 30 août WTA – US Open

Notre pronostic : Giorgi bat Halep en trois manches (4.30)

Très belle rencontre à suivre pour ce premier tour du tableau féminin. Camila Giorgi vient de remporter le plus grand tournoi de sa carrière à Montréal avec un tableau de chasse impressionnant : Mertens, Podoroska, Kvitova, Gauff, Pegula et Pliskova. Elle n’a pas pu enchaîner à Cincinnati avec une défaite d’entrée en deux sets face à Jessica Pegula. Cependant la forme reste très bonne avec neuf victoires en onze rencontres. Ce n’est pas du tout la même histoire pour Halep. La Roumaine connait une saison très compliquée marquée par les blessures. Après un bon début d’année symbolisé par un quart de finale à l’Open d’Australie, l’actuelle 13e mondiale, a connu une pause de trois mois entre mai et août. Depuis elle n’a remporté qu’un seul match et a déclaré forfait pour son deuxième tour à Cincinnati. Je pense qu’il y a un coup à tenter avec la victoire de Giorgi qui est dans une meilleure forme. Connaissant le tempérament de Simona, je vous propose de jouer le succès de l’Italienne en trois manches pour une cote magnifique de 4.30 !

Pariez sur Giorgi – Halep ici !

Les autres options :

Kyrgios bat Bautista Agut (2.60)

Keys bat Stephens en trois sets (4.00)

Cote totale des trois paris de folie : 44.72