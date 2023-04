PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 30 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Troyes ne perd pas contre Nice et les deux équipes marquent (2.95)

La forme de l’OGC Nice est catastrophique. Depuis sa victoire en huitième de finale de la Ligue Europa Conférence contre le Sheriff Tiraspol, Nice n’a pas été capable de gagner le moindre match, a été éliminé de cette coupe d’Europe et reste sur deux revers consécutifs en Ligue 1 à Brest et contre Clermont. C’est pourquoi je pense que les Troyens ont un coup à jouer. Alors oui l’ESTAC est en pleine crise mais n’est pas passé loin de gagner à Nantes en menant jusqu’à la toute fin du temps additionnel avant de subir l’égalisation des Canaris. Avec dix points de retard sur les premiers non-relégables, plus le droit à l’erreur pour Troyes qui va tout donner. Je tenterais donc un gros coup en misant sur la 1N avec les deux équipes qui marquent pour presque tripler la mise.

Les autres options :

Clermont ne perd pas contre Reims et les deux équipes marquent (2.45)

Aston Villa ne perd pas sur la pelouse de Manchester United et les deux équipes marquent (2.70)

Bologne ne perd pas contre la Juventus Turin et les deux équipes marquent (2.80)

Cote totale des quatre paris de folie : 54.64