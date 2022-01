PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 30 janvier – Coupe de France

Notre pronostic : match nul entre Bergerac et Saint-Etienne (4.00)

« Madame la capricieuse » Coupe de France, comme dirait Coach Courbis, nous réserve toujours des surprises. Pourquoi pas pour cette rencontre prévue à 18h30 entre Bergerac et Saint-Etienne. Les déplacements des clubs professionnels chez les amateurs sont toujours compliqués. D’autant plus quand les pros sont eux-mêmes en grandes difficultés. Les Stéphanois sont bons derniers de Ligue 1 et ne doivent penser qu’au maintien pour la suite de la saison. C’est évidemment l’objectif premier, voire unique, des Verts ! Bergerac le sait bien et jouera sans complexe en fin d’après-midi. Je me demande donc si cela ne vaut pas le coup de miser sur un nul en fin de rencontre. Surtout que cette équipe de National 2 est invaincu depuis quinze rencontres et a éliminé Metz. C’est évidemment un risque mais je pense qu’il faut tenter ce genre de pari pour la Coupe de France. Celui-ci pourrait vous permettre de quadrupler votre mise !



