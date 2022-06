PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 30 juin – WTA Wimbledon

Notre pronostic : Andreescu bat Rybakina en trois sets (3.85)

Bianca Andreescu revient en grande forme. Malgré un long passage à vide, la Canadienne a retrouvé l’envie et surtout le plaisir de jouer. Après une défaite en huitième dans le tie break décisif contre Pliskova, à Berlin, elle est parvenue à atteindre la finale du tournoi de Bad Homburg, où elle s’est inclinée face à Caroline Garcia. Des performances encourageantes qui lui ont permis d’engranger de la confiance avant Wimbledon. Et cela s’est ressenti au premier tour, où elle s’est montrée expéditive en éliminant Emina Bektas en seulement cinquante-six minutes ! Elena Rybakina, a, quant à elle, connu une préparation plus compliquée. Elle n'a, en effet, remporté qu’une seule de ses trois rencontres sur herbe avant de lancer sa compétition en écartant Coco Vandeweghe. La 23e mondiale a pourtant réalisé de belles choses sur cette surface mais ne parvient pas à franchir un palier. Si elle est largement capable d’embêter sa rivale du jour, je ne la vois pas tenir sur la longueur et miserais donc sur une victoire d’Andreescu en trois sets. Un pari de folie coté à 3.85.

