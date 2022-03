PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 30 mars - Coupe du monde

Notre pronostic: le Costa Rica bat les Etats-Unis (3.40)

Mission quasi impossible pour le Costa Rica face aux Etats-Unis ! En effet, les partenaires de Keylor Navas doivent battre les Américains par au moins six buts d'écart pour terminer 3e et ainsi valider directement leur billet pour le Qatar, sinon ils devront passer par les barrages intercontinentaux afin de tenter de se qualifier pour la Coupe du monde 2022. Cependant "Los Ticos" peuvent tout à fait s'imposer face aux Etats-Unis ce soir. En effet, depuis 1985, les "Yanks" ont chuté neuf fois sur dix et concédé un nul à San José. A l'aller à Columbus, les USA avaient lutté pour finalement s'imposer 2-1 mais ils savent parfaitement que le déplacement au Costa Rica aura tout d'un traquenard et qu'ils risquent de souffrir terriblement chez leurs bêtes noires. La dernière fois (2016), ils avaient été étrillés 4-0. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de parier sur la victoire costaricienne pour largement tripler votre mise.

Fiabilité : 40 %

