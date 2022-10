PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 30 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Lorient bat Nice et les deux équipes marquent (4.60)

Sans Terem Moffi, la vie est plus compliquée pour le FC Lorient qui n’a pas réussi à marquer face à Reims (0-0), le Nigérian étant sorti dès la 25e minute, et n’a pu faire mieux qu’un nul (2-2). Les Merlus restent sur le podium à égalité de points avec Lens et avec trois longueurs d’avance sur le premier poursuivant, Rennes. A domicile, je pense tout de même que les Lorientais peuvent l’emporter face à Nice. Les Aiglons ont réussi à l’emporter en Ligue Europa Conférence face au Partizan Belgrade mais ont souffert. En championnat ils sont bien décrochés de la course à l’Europe et je miserais sur leur défaite. Je pense tout de même qu’ils peuvent marquer. Un pari très risqué coté à 4.60 !

