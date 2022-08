PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 31 août - Ligue 1

Notre pronostic: Lens bat Lorient et les deux équipes marquent (3.20)

Si on pouvait s'attendre à ce que les deux premiers du dernier championnat, Paris et Marseille, débutent bien la saison, on peut être plus surpris de voir que Lens tient tête à ces deux favoris. En effet, les "Sang et Or" comptent, comme le PSG et l'OM, dix points sur douze possibles après quatre journées et ont réussi un sans faute à Bollaert: 3-2 face à Brest et 2-1 contre Rennes. Visiblement, le Racing réussit bien contre les visiteurs bretons. Alors jamais deux sans trois avec la venue de Lorient ? C'est fort probable... tout comme le scénario: victoire Lensoise et des buts de chaque côté, car les Merlus ont toujours marqué au moins une fois cette saison, même s'ils n'ont dipsuté que trois matches sur quatre, la rencontre face à Lyon ayant été reportée au 7 septembre prochain.

Fiabilité : 35 %

