PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 31 janvier - Ligue 2

Notre pronostic : nul entre Bastia et Saint-Etienne, les deux équipes marquent (4.00) !

L'ASSE doit se remettre d'un nouveau coup du sort ! Alors que les Verts étaient sur le point d'aller chercher une troisième victoire consécutive en championnat, ils ont encaissé deux buts et perdu leur capitaine Anthony Briancon sur blessure en l'espace de cinq minutes ! Saint-Etienne, dix-neuvième du classement, s'en va défier l'une des formations les plus en forme actuellement : Bastia. Le Sporting a pris treize points sur les cinq dernières journées et s'est hissé à la cinquième place de la Ligue 2. Les Bastiais ont eu beaucoup de réussite notamment samedi dernier à Grenoble en s'imposant grâce à un but inscrit dans les dernières minutes. Je pars donc sur un nul sur ce duel ce soir à Furiani et j'y ajoute des buts de chaque côté (4.00) car Saint-Etienne possède la troisième meilleure attaque du championnat et Bastia a toujours inscrit au moins un but depuis la reprise post Coupe du Monde ! Fiabilité : 34%

Autre option :

Pas de vainqueur entre le Paris FC et Pau (3.25)

Total des deux paris de folie : 13.00

