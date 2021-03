PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 31 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: la Géorgie prend un point en Grèce (3.50)

Sur les deux premières journées des qualifications pour la Coupe du monde 2022, le groupe B est apparu plus homogène que prévu. L’Espagne a souffert contre la Grèce (1-1 à domicile) avant d’aller gagner (2-1) à Tblissi grâce à un but d’Olmo inscrit dans les arrêts de jeu. La Géorgie, battu 1-0 en Suède alors que la presse scandinave a parlé de hold-up, les hommes de Willy Sagnol sont passés tout près d’un exploit contre la Roja. Ils menaient 1-0 avant de céder en fin de match et méritaient beaucoup mieux. Dans ces conditions, envisager un nul géorgien en Grèce n’a rien de vraiment fou, et cela s’est d’ailleurs déjà produit en 2010, lors des qualifications pour l’Euro 2012 (1-1). N’oublions pas que les Grecs ont été accrochés à domicile cette saison par le Kosovo et la Slovénie (0-0) et n’ont dominé Chypre et le Honduras que 2-1. Pour toutes ces raisons… banco sur un score de parité pour largement tripler !

Fiabilité : 30 %

Les autres options :

La France s’impose en Bosnie et les deux équipes marquent (3.55)

Doublé de Mbappé (6.25)

Szalai et Sallai (Hongrie) marque en Andorre (4.90)

Cote totale pour les quatre paris de folie : 380.48

