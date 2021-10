PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 31 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : moins de deux buts à la mi-temps et match nul entre Bordeaux et Reims (3.60 via MyMatch)

Je vous propose de tenter un coup pour cette rencontre. Les Bordelais n’y arrivent toujours pas cette saison et sont au même niveau que celui affiché lors de l’exercice 2020-2021. Le bilan est très mauvais avec seulement une victoire pour six nuls et quatre défaites. Les Girondins comptent même quatre scores de parité lors des cinq dernières journées dont un à Lorient la semaine dernière. Les Rémois ont partagé les points cinq fois cette saison et restent sur trois matches sans victoire. La 16e place au championnat, soit une devant Bordeaux, n’est donc pas surprenante. C’est pourquoi je vous propose de miser sur le nul entre ces deux équipes. Pour aller plus loin je ne vois pas plus d’un but durant la première période. Un MyMatch coté à 3.60 !

