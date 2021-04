PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 4 avril Ligue 1 - France

Notre pronostic : match nul entre Lorient et Brest et les deux équipes marquent (3.80)

C’est un gros coup que je vous propose. Lorient va mieux depuis le début de l’année 2021 avec 17 points pris mais cela fait quelques rencontres que les Lorientais marquent le coup avec trois matches nuls consécutifs. Il leur faut absolument obtenir des résultats pour tenter de s’éloigner de la zone rouge, eux qui sont à la même hauteur que Nîmes, 18e. Brest aussi a du mal avec une seule victoire sur ses six derniers duels en Ligue 1. Avec six points d’avance sur son adversaire, les Brestois ne peuvent pas perdre. Je pense donc que le résultat nul est possible pour une belle cote de 3.50. Si vous aimez prendre plus de risques je vous propose d’ajouter le fait que les deux équipes marquent. On connaît le tempérament offensif de Brest qui met beaucoup de buts. Lorient pourrait également profiter des faiblesses défensives adverses pour trouver le chemin des filets. Un pari qui passe à 3.80 !

