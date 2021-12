PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 4 décembre – Ligue 1

Notre pronostic: Lille bat Troyes 1-0/2-0/3-0, David ou Yilmaz buteur (3.20)

On attend une confirmation pour Lille après le surprenant succès acquis à Rennes mercredi soir (2-1) ! Le LOSC (12e) doit renouer avec la victoire à domicile et ainsi mettre fin à cette série de nuls 1-1 (contre Brest, Angers et Nantes) au stade Pierre-Mauroy pour espérer remonter au classement. Le venue de Troyes (15e) devrait permettre aux Dogues de remplir leur objectif. En effet, l’ESTAC reste sur quatre revers en cinq déplacements. Lors des trois derniers - à Lens, Nantes et Marseille - les Aubois n’ont pas réussi à marquer. Dans ces conditions, il me paraît judicieux de joue le « clean-sheet » de Lille. Et comme David et Yilmaz ont inscrit 14 des 21 buts de leur équipe, je vous suggère un joli MyMatch coté à 3.20: Le LOSC s’impose 1-0-/2-0/3-0 avec Jonathan ou Burak buteur !

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 40 %

Les autres pronostics sur Lille - Troyes :

Pari du jour : Lille bat Troyes sans encaisser de but (2.15)

Pari sûr : Lille gagne (1.42)

Buteur : David marque (2.00)

MyMatch : Lille gagne sans encaisser de but et David marque (3.85)

Les autres paris de folie :

Marseille gagne et les deux équipes marquent (2.95)

Le PSG gagne à Lens, les deux équipes marquent et Mbappé buteur (3.95)

Nul entre la Roma et l’Inter (3.70)

Nul entre Naples et l’Atalanta (3.45)

Le Bayern ne perd pas à Dortmund, les deux équipes marquent, Lewandowski et Haaland buteurs (3.80)

Cote totale pour les six paris de folie: 1808.72

