PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 4 juillet - Wimbledon ATP

Notre pronostic : Arthur Fils bat Alejandro Davidovich-Fokina en 4 ou 5 sets (2.90)

L'exploit est possible pour Arthur Fils ! Le jeune français est auteur d'une très belle année et présente un excellent bilan de 30 victoires pour 11 défaites en 2023. Brillant en Challengers, il s'est en plus offert son premier trophée sur le circuit ATP à Lyon, sur terre battue, en bénéficiant certes de circonstances favorables. Il a également atteint les demi-finales à Montpellier et Marseille. De plus, sa préparation sur herbe fut très bonne, remportant tous ses matches de qualification des tournois de S-Hertogenbosh' et du Queen's. Si une alerte physique l'a poussé à mettre fin à son aventure à Londres, Fils revient aujourd'hui en forme et motivé. En face, Alejandro Davidovich-Fokina est un joueur qui a montré de belles choses en Grand Chelem. Spectaculaire, il pousse souvent ses adversaires au match marathon en mais finit souvent par craquer sur la longueur. De plus, sa préparation catastrophique sur herbe ne l'a pas aidé sur le plan mental. Ainsi, dans un tel contexte, Fils pourrait bien créer la sensation et s'imposer en 4 ou 5 manches.

Les autres options :

Match en 5 sets entre Thiem et Tsitsipas (3.95)

Watanuki bat Huesler et plus de 37,5 jeux dans le match (2.90)

Maria bat Cirstea et plus de 20,5 jeux dans le match (2.90)

Cote totale des quatre paris de folie : 96.34