PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 4 juillet – WTA Wimbledon

Notre pronostic : Anisimova bat Tan en trois sets (3.70)

La Française ne cesse d’impressionner. Harmony Tan s’est révélée aux yeux du grand public en battant Serena Williams sur le Centre Court au terme d’un match grandiose. Elle a jeu tout en variation qui s’adapte parfaitement au gazon et c’est pourquoi elle performe et a détruit des joueuses comme Sorribes Tormo puis Boulter. Cela va être compliqué une nouvelle fois pour la 115e mondiale qui doit affronter Anisimova. L’Américaine a sorti Yuan en deux manches lors de son entrée en lice puis a eu plus de mal face à ses compatriotes Davis et Gauff. Par deux fois elle a laissé échapper le premier set avant d’accélérer. Je pense qu’elle devrait s’imposer mais Tan pourrait bien l’inquiéter. Je miserais donc sur un succès de la 25e à la WTA en trois manches (3.70) !

Pariez sur Anisimova - Tan ici !

Les autres options :

Cornet bat Tomljanovic en trois sets (4.00)

Rybakina bat Martic en trois manches (3.70)

Cote totale des trois paris de folie : 54.76