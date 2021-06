PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 4 juin Match Amical

Notre pronostic : victoire de l’Italie face à la République Tchèque sur le score de 2-0 ou 3-0 (4.10)

Les Italiens sont logiquement favoris pour cette rencontre amicale face aux Tchèques. Ils n’ont plus perdu depuis le 10 septembre 2018 et une défaite contre le Portugal. Cela fait donc vingt-six matches sans défaite pour dix-neuf victoires. L’Italie s’est pleinement remise de sa non-qualification à la Coupe du Monde 2018. L’objectif est évidemment d’aller loin à l’Euro pour gommer ce traumatisme. Pour cela, il faudra se sortir d’une poule comprenant la Turquie, la Suisse et le Pays de Galles. La Squadra Azzurra reste sur sept succès consécutifs dont cinq fois sur le score de 2-0. La République Tchèque n’est pas en forme et n’a pas gagné lors de ses deux précédentes rencontres. La sélection est dans le groupe de l’Angleterre, de la Croatie et de l’Ecosse pour cet Euro. Je ne pense pas qu’ils rivaliseront avec l’Italie. C’est pourquoi je vous propose la victoire nette des Italiens sur le score de 2-0 ou 3-0 pour plus que quadrupler la mise (4.10) !

Pariez sur Italie – République Tchèque ici !