PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 4 mai Ligue 2 - France

Notre pronostic : Toulouse s’impose par au moins deux buts d’écart au Havre (3.30)

Une place en Ligue 1 à aller chercher ! Toulouse doit absolument l’emporter pour conserver pleinement ses chances de montée directe. En cas de victoire le TFC reviendrait à un point du 2e, Clermont. Pour cela il faudra se remettre de cette défaite à Paris samedi (3-1) et cela passe par un succès au Havre. Le HAC est d’ailleurs dans une très mauvaise passe en interne. Une partie du vestiaire ne supporterait plus le management de Paul Le Guen et demanderait son renvoi. C’est sûr que les résultats sportifs ne sont absolument pas à la hauteur avec une 14e place et surtout seulement trois points d’avance sur Caen, 18e et barragiste. Attention donc pour les Havrais qui doivent aussi assurer leur maintien mais pas aujourd’hui. Les Toulousains sont trop forts pour eux et c’est pourquoi je vois une large victoire avec au moins deux buts d’écart. Un gros coup à tenter coté à 3.30 !

L’autre option :

Le PSG se qualifie en finale contre Man. City (5.50)

Cote totale des deux paris de folie : 18.15