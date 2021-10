PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 4 octobre Danske Bank Premiership – Irlande du Nord

Notre pronostic : match nul entre les Crusaders et Coleraine et les deux équipes marquent (3.90)

Rencontre très intéressante à suivre en Irlande du Nord. Les deux clubs comptent le même nombre de points même si Coleraine a joué un match en plus que son adversaire du soir. La dynamique est la même pour ces équipes qui comptent trois victoires et un nul lors des quatre dernières journées de championnat. Deuxième de la Premiership nord-irlandaise la saison dernière, Coleraine pratique un football très offensif avec quinze buts inscrits et sept encaissés. Je pense que l’on va assister à un très beau match. Je pense que l’on pourrait assister à un joli nul avec des réalisations de chaque côté. Un pari pour presque quadrupler votre mise !

