PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 4 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : Lorient gagne à Ajaccio (2.95)

Ajaccio vit un début de saison compliqué. Le promu ne parvient pas à se mettre au niveau de la Ligue 1 et se retrouve dernier du championnat, avec un seul point pris en cinq rencontres. Les Corses sont donc déjà dos au mur et se retrouvent de nouveau privés de Romain Hamouma, expulsé pour la deuxième fois en moins d’un mois, contre Montpellier. Ils sont pourtant légèrement favoris aujourd’hui face à une étonnante équipe de Lorient. Les Merlus font un travail remarquable mais doivent vite se relever après avoir subi leur première défaite de la saison, à Lens (2-5). Particulièrement dangereux sur le plan offensif, ce match face à la lanterne rouge tombe à pic. Je les vois s’imposer au stade François-Coty cet après-midi.

