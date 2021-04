PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 5 avril Liga - Espagne

Notre pronostic : victoire du FC Barcelone face à Valladolid sans encaisser de but. Griezmann et Messi marquent (4.80) !

C’est un joli coup que je vous propose de tenter pour cette rencontre très déséquilibrée ! Le FC Barcelone part largement favori pour ce duel aujourd’hui. Eliminé par le PSG en Ligue des Champions, le Barça peut se concentrer exclusivement à la scène nationale dorénavant. Scène qui lui réussit bien maintenant après un début de saison poussif. C’est simple, depuis vingt journées, le club catalan n’a perdu qu’une seule fois et est l’équipe qui a engrangé le plus de points. Le titre en Liga est donc largement accessible et, en cas de victoire, les Blaugranas passeraient 2e devant le Real Madrid. En face Valladolid arrive avec beaucoup de blessés et de joueurs indisponibles. Je ne les vois pas rivaliser. C’est pourquoi la victoire des Barcelonais me paraît évidente mais je veux vous proposer un plus gros pari. Les attaquants pourraient s’amuser donc je rajouterais le fait que Messi et Griezmann marquent le tout sans que Ter Stegen n’encaisse de but. Un pari de folie coté à 4.80 !

Pariez sur Barcelone – Valladolid ici !

L’autre option :

Nul et les deux équipes marquent entre Wolverhampton et West Ham (3.95)

Cote totale des deux paris de folie : 18.96