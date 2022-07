PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 5 juillet – WTA Wimbledon

Notre pronostic : Maria bat Niemeier en trois sets (4.90)

Ces quarts de finale nous offrent un duel d'outsiders 100% allemand. Tatjana Maria enchaîne les exploits à Wimbledon. La 103e mondiale fait souvent durer le plaisir avec des rencontres en trois sets. Mais cela ne l'a pas empêchée de s'offrir les scalps de Cirstea, Sakkari et Ostapenko, après une première victoire contre Sharma. Un tableau de chasse bien garni en guise de cure de jouvence pour la joueuse de 34 ans. En pleine confiance, elle ne part pas favorite aujourd'hui face à sa cadette. Jule Niemeier réalise un début de tournoi moins impressionnant mais tout aussi sérieux. Si ses matches furent globalement plus abordables, elle est parvenue à écarter la numéro 3 mondiale, Anett Kontaveit, bien qu'en difficulté sur herbe, en deux manches. Dans ce duel entre l'expérience et la fougue, je vois Maria prendre le dessus à l'usure et miserais sur son succès en trois sets. Un pari qui vous permet de presque quintupler la mise (4.90).

