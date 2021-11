PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 5 novembre – Série A - Italie

Notre pronostic: le Genoa gagne à Empoli (3.25)

Empoli, 11e de Série A, compte 15 points dont 12 pris à l'extérieur. A domicile, les Toscans présentent un bilan catastrophique: une victoire contre Bologne et... cinq défaites face à la Lazio, Venise, la Sampdoria, l'Atalanta et l'Inter (3 buts marqués et 14 encaissés). De son côté, le Genoa, bien que 17e, a pris des points en déplacement dans 50 % des cas cette saison et présente un bilan meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Enfin, sur sa pelouse, Empoli a battu le Genoa en championnat une seule fois en vingt ans (2015). Dans ces conditions, tenter la victoire des Génois en Toscane me paraît assez judicieux, surtout pour plus de trois fois la mise !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Lens bat Troyes par un but d'écart (3.30)

Boavista bat Famalicao (2.85)

Arouca s'impose sur la pelouse de Gil Vicente (3.50)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 106.98

Pariez sur Empoli - Genoa ici