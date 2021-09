PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 5 septembre Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : l’Islande l’emporte face à la Macédoine du Nord et les deux équipes marquent (4.50)

Alors qu’elle nous avait enchantés à l’Euro 2016 en France, la sélection islandaise a perdu de sa superbe depuis. En un an, l’Islande a disputé quinze rencontres pour un bilan de onze défaites, trois victoires et un nul. Catastrophique ! Il faut absolument se ressaisir car après quatre journées, les Islandais ne comptent que trois points et sont à la 5e place du groupe J. La Macédoine du Nord est mieux avec de très bons résultats dans ces qualifications : une défaite, un nul et deux victoires dont une historique en Allemagne (1-2). Qualifiés pour l’Euro, les Macédoniens ont perdu leurs trois matches de poule. Cette semaine, ils ont concédé le point du nul face à l’Arménie. Devant ce manque de forme je pense que l’Islande a un coup à faire. Evidemment je vois une rencontre très serrée. C’est pourquoi je vous propose la victoire des Islandais avec les deux équipes qui marquent (4.50) !

